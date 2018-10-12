В выходные на Покров в Челябинской области снег с дождем

В предстоящие выходные, 13 и 14 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 1-6 градусов. В ночные часы – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

13 октября по народному календарю Михаил Соломенный.

Смотрели в этот день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

14 октября – Покров.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег — его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда — зима». Именины в этот день: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.