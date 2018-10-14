В понедельник в Челябинской области мокрый снег, на дорогах гололедица

В понедельник, 15 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, на юге с дождем, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается около 0 градусов, влажность воздуха 82%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 2-4 градуса. По области – плюс 1-6 градусов. В ночные часы – минус 2-7 градусов. Ветер северо-западный, северный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 23 минуты, заход – в 17 часов 55 минут. Долгота светового дня 10 часов 32 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Куприян и Устинья.

Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни. Именины в этот день: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.