Во вторник в Челябинской области мокрый снег с дождем

Во вторник, 16 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, слабое отложение мокрого снега на провода, в горах на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 2 градуса, влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – минус 2-7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 25 минут, заход – в 17 часов 53 минуты. Долгота светового дня 10 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю Денис Позимний.

На Дениса (Дионисия) нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. «Денис — лихого глаза берегись», — говорили люди. Против сглаза, порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу.

Именины в этот день: Денис, Иван, Павел, Петр.