В среду в Челябинской области немного потеплеет

В среду, 17 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя, утром в отдельных районах на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 5 градусов, влажность воздуха 92%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов. По области – плюс 6-11 градусов. В ночные часы – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 27 минут, заход – в 17 часов 51 минуту. Долгота светового дня 10 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Ерофеев день.

«С Ерофея и зима шубу надевает», — говорили наши предки, замечая, что «с Ерофея холода сильнее».

Именины в этот день: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.