В четверг в Челябинской области будет сыро и ветрено

В четверг, 18 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 4 градуса, влажность воздуха 77%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 4-6 градусов. По области – плюс 3-8 градусов. В ночные часы – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северо-западный, северный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 29 минут, заход – в 17 часов 48 минут. Долгота светового дня 10 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю Харитины – первые холстины.

На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла — весь дом одевала», — говорили в этот день. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением.

Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание. Именины в этот день: Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.