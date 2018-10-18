В пятницу в Челябинской области дожди и сильный ветер

В пятницу, 19 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 3 градуса, влажность воздуха 88%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 6-8 градусов. По области – плюс 5-10 градусов. В ночные часы – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 31 минуту, заход – в 17 часов 46 минут. Долгота светового дня 10 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю Фомин день.

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому. На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака. Именины в этот день: Иван, Макар, Никанор, Фома.