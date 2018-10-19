Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми

В предстоящие выходные, 20 и 21 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 7-12 градусов, на юге – до плюс 15 градусов. В воскресенье – плюс 5-10 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

20 октября по народному календарю Сергей Зимний.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро — не раньше, чем на Матрену. «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает», — говорили наши предки. Именины в этот день: Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября - Трифон и Пелагея.

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, Таисия, Татьяна, Трифон.