Во вторник в Челябинской области прохладно

Во вторник, 23 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, утром с мокрым снегом, в отдельных районах слабое налипание мокрого снега на провода, гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 1 градус, влажность воздуха 86%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 7-9 градусов. По области – плюс 5-10 градусов. В ночные часы – от минус 3 до плюс 2 градусов, на севере и в низинах – до минус 7градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 39 минут, заход – в 17 часов 37 минут. Долгота светового дня 9 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю Евлампий Зимоуказатель.

На Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Смотрели, например, на месяц: считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало и другое толкование этой приметы: если рога месяца указывают на север — быть скорой и строгой зиме, если на юг — до самой Казанской будет грязь и слякоть.

Именины в этот день: Андрей, Василий, Евлампий, Евлампия, Иннокентий.