В среду в Челябинской области потеплеет

В среду, 24 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 8-10 градусов. По области – плюс 6-11 градусов. В ночные часы – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 41 минуту, заход – в 17 часов 34 минуты. Долгота светового дня 9 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Филиппова канитель.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло».

Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжелому году

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.