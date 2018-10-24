В четверг в Челябинской области будет тепло и солнечно

В четверг, 25 октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 86%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 10-12 градусов. По области – плюс 9-14 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов. Ветер южный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 43 минуты, заход – в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня 9 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю Андрон Звездочет.

По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, Федот.