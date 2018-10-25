В пятницу в Челябинской области тепло, небольшие дожди

В пятницу, 26 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах умеренные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 10 градусов, влажность воздуха 59%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 14-16 градусов. По области – плюс 11-16 градусов. В ночные часы – плюс 3-8 градусов. Ветер южный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 7 часов 45 минут, заход – в 17 часов 30 минут. Долгота светового дня 9 часов 45 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Иверская.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь. Именины в этот день Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.