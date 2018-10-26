Выходные в Челябинской области будут теплыми, местами дожди и мокрый снег

В предстоящие выходные, 27 и 28 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 3-8 градусов, на юге – до плюс 11 градусов. В воскресенье – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

27 октября по народному календарю Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище — Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной. Были у Параскевы и другие прозвища — Льняниха, Трепальница. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лен. А вот прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя вполне можно было шить.

Именины в этот день: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.

28 октября – Ефимий Осенний.

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу. Зима набирала силу, а вместе с ней активизировались и нечистые духи, например, кикимора, которая летом не смела вредить людям.

Именины в этот день: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.