В понедельник в Челябинской области снег, ветер, гололед

В понедельник, 29 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода в большинстве районов пройдет снег и мокрый снег, на юге с дождем, местами прогнозируется сильный снегопад, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было около ноля градусов, влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. Ночью – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба, в ночные часы оно достигнет 748 миллиметров ртутного столба, а к утру вторника – 752 миллиметров. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 7 часов 52 минуты, заход - в 17 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 32 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Лонгин Сотник. Также на Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы проветрить ее на первом морозе и прогреть на последнем солнце. «Солнечный свет хоть и не долог, а в этот день нам дорог», — говорили в народе. Люди верили в особую силу сочетания мороза и солнца, способную прогонять хвори.

Имени ны в этот день: Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.