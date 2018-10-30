Во вторник в Челябинской области снег и сильный ветер, на дорогах гололедица

Во вторник, 30 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет снег, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 5 градусов, влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около 0 градусов. По области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью – минус 2-7 градусов, в северных районах – до минус 12 градусов. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 15 метров в секунду, днем до 19 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 7 часов 53 минуты, заход - в 17 часов 21 минуту. Долгота светового дня - 9 часов 28 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Осия Колесник.

На Руси Колесником Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. Если требовалось, нехитрый транспорт чинили. В любом случае колеса снимали с осей. «На Осия колесо с осью до весны расстаются», — говорили крестьяне, убирая телегу и доставая сани, благо зимний путь к этому времени во многих районах уже устанавливался. А по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий, Осия, Сергей.