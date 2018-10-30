В среду в Челябинской области небольшой снег

В среду, 31 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 6 градусов, влажность воздуха 87%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 2 градусов. По области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью – минус 3-8 градусов, в северных районах – до минус 13 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 7 часов 55 минут, заход - в 17 часов 19 минут. Долгота светового дня - 9 часов 24 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Луков день.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни еще не опали — снег долго не ляжет. Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.