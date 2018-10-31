В четверг в Челябинской области пройдет мокрый снег с дождем

В четверг, 1 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, утром на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 3 градуса, влажность воздуха 75%, ветер северно-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 2 градусов. По области – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью – минус 2-7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 760 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 7 часов 58 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня - 9 часов 19 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иванов день, Проводы осени.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали наши предки. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Именины в этот день: Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.