В пятницу в Челябинской области потеплеет

В пятницу, 2 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, утром на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 1 градус, влажность воздуха 76%, ветер западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 8 часов, заход - в 17 часов 15 минут. Долгота светового дня - 9 часов 15 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Артемьев день

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. «Волчий корень ему покорен. Волчье лыко — его улыбка», — так говорили о родившемся на Артемия. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Если волки выли на Артемия — это предвещало морозы. А если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод.

Именины в этот день: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Федор.