В четверг в Челябинской области мокро

В четверг, 8 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег, мокрый снег с дождем, в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 75%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 1-3 градуса, по области – до плюс 5 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 8 часов 12 минут, заход - в 17 часов 3 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 51 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Дмитриев день.

Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», — подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов. Именины в этот день: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.