В пятницу в Челябинской области резко похолодает

В пятницу, 9 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 10 градусов, влажность воздуха 50%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов, по области – минус 5-10 градусов. В ночные часы – до минус 2 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 8 часов 14 минут, заход - в 17 часов 1 минуту. Долгота светового дня - 8 часов 47 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Зарок на Параскеву.

В этот день было принято давать обеты — обещания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное дело. Например, крестьянки нередко давали обет выткать за одну ночь пелену для иконы Девы Марии. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить заветное желание или послать здоровье близким людям.

Именины в этот день: Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нестор, Николай, Сергей, Степан.