Выходные в Челябинской области будут морозными

В предстоящие выходные, 10 и 11 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают минус 6-11 градусов. В ночные часы – минус 12-17 градусов, а горах – до минус 23 градусов. Ветер северный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается – 753 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 760 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

10 ноября по народному календарю Параскева-Пятница, Бабья заступница.

Параскева-Пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Именно ей девушки задавали в своих молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь этом деле: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.

Именины в этот день: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

11 ноября – Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.

С этого дня крестьяне в северных районах начинали стричь овец, в южных стрижка, напротив, заканчивалась. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки либо ткали теплые ткани для зимней одежды.

Именины в этот день: Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.