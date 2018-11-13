Во вторник в Челябинской области ясно и студеный ветер

Во вторник, 13 ноября, в Челябинской области ожидается ясная и ветреная погода на фоне высокого атмосферного давления, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 6 градусов, влажность воздуха 39%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса, по области – до минус 5 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. Ночью – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10, отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 23 минуты, заход - в 16 часов 54 минуты. Долгота светового дня - 8 часов 32 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Спиридон и Никодим.

В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым почетом. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.