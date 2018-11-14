В среду в Челябинской области ясно без существенных осадков
В среду, 14 ноября, в Челябинской области ожидается ясная погода без существенных осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 8 градусов, влажность воздуха 38%, ветер западный 1-3 метра в секунду.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около градусов. По области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.
Ветер западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.
Восход солнца - в 8 часов 25 минут, заход - в 16 часов 52 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 27 минут. Луна стареющая.
По народному календарю – Кузьминки.
«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.
В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.
Именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.