В среду в Челябинской области ясно без существенных осадков

В среду, 14 ноября, в Челябинской области ожидается ясная погода без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 8 градусов, влажность воздуха 38%, ветер западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около градусов. По области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 17 градусов.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 8 часов 25 минут, заход - в 16 часов 52 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 27 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Кузьминки.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

Именины в этот день: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.