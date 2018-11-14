В четверг в Челябинской области малооблачно

В четверг, 15 ноября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 3 градуса, влажность воздуха 92%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около ноля градусов. По области – от плюс л до минус 4 градусов, в низинах – до минус 7 градусов. Ночью – минус 7-12 градусов, в пониженных частях рельефа – до минус 17 градусов.

Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 27 минут, заход - в 16 часов 50 минут. Долгота светового дня - 8 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Акиндин и Пигасий.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Именины в этот день: Константин.