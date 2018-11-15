Пятница в Челябинской области будет солнечной, без осадков

В пятницу, 16 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – минус 7 градусов, влажность воздуха 32%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 2 градусов. По области – до минус 5 градусов. Ночью – минус 6-11 градусов, в горах – до минус 14 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 758 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 26 минут, заход - в 16 часов 50 минут. Долгота светового дня - 8 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Анна Холодная.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал, наоборот, плохие дела: «Анна холодная — осень голодная». Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Именины в этот день: Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.