Выходные в Челябинской области будут теплыми, небольшой снег

В предстоящие выходные, 17 и 18 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье – от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночные часы – минус 4-9 градусов, в горах – до минус 13 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

17 ноября по народному календарю Ерема — сиди дома.

Считалось, что злые духи на Ерему (Ермея) стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила»

Именины в этот день: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

18 ноября – День Ионы.

К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертым на терке, либо в салатах, либо порезанным на тонкие ломтики.

Именины в этот день: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.