В понедельник в Челябинской области мокрый снег и гололедица

В понедельник, 19 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, мокрый снег, слабое отложение мокрого снега на проводах, утром слабая изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 1 градус, влажность воздуха 73%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. По области – от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночные часы – минус 3-8 градусов, в горах и низинах – до минус 13 градусов. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 34 минуты, заход – в 16 часов 44 минуты. Долгота светового дня 8 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю Павел Ледостав.

Ледоставом Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. В связи с этим крестьяне начинали готовиться к подледному лову — доставали снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на реках судили о будущем урожае: «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов.

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.