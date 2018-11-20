В среду в Челябинской области будет снежно

В среду, 21 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 3 градуса, влажность воздуха 76%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса. По области – до минус 5 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов, в горах – до минус 14 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 38 минут, заход – в 16 часов 41 минуту. Долгота светового дня 8 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Михайлов день.

Поскольку на Руси в этот день часто случалась оттепель, и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. Люди говорили: «Если Михайло путь порушил, не жди его до зимнего Николы». Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы, о которых отзывались иначе: «Михайло мосты мостит». По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

Именины в этот день: Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.