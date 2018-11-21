На Матрёну Зимнюю в Челябинской области снег и метели

В четверг, 22 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 3 градуса, влажность воздуха 73%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов. По области – минус 4-9 градусов. В ночные часы – минус 8-13 градусов, при прояснении – до минус 18 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 724 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 40 минут, заход – в 16 часов 40 минут. Долгота светового дня 8 часов. Луна растущая.

По народному календарю Матрена Зимняя.

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.