Пятница в Челябинской области будет со снегом и метелями

В пятницу, 23 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет снег, в горах до сильного, местами метель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 8 градусов, влажность воздуха 59%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов. В ночные часы – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 23 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 41 минуту, заход – в 16 часов 39 минут. Долгота светового дня 7 часов 58 минут. Полнолуние.

По народному календарю Родион и Ераст, Родион Ледолом.

К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», — советовали наши предки.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», — подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье — с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, — нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.