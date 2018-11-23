В выходные в Челябинской области немного потеплеет, небольшой снег

В предстоящие выходные, 24 и 25 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, метель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают минус 6-11 градусов. В воскресенье – минус 3-8 градусов. В ночные часы – минус 13-18 градусов, при прояснении – до минус 23 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

24 ноября по народному календарю Федор Студит, Федор Мороз.

Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома — поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса.

Именины в этот день: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.

25 ноября - Иван Милостивый.

На Ивана (Иоанна) обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели — до самого Введения. «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», — говорили наши предки.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.