В среду в Челябинской области облачно, местами снег

В среду, 28 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет снег, метель, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 15 градусов, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 4-9 градусов, на юге – до плюс 1 градуса. В ночные часы – минус 10-15 градусов, на севере – до минус 18 градусов. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 50 минут, заход – в 16 часов 33 минуты. Долгота светового дня 7 часов 43 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Гурьев день.

Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

Именины в этот день Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.