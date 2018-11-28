В четверг в Челябинской области похолодает, снег и метели

В четверг, 29 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, снег, слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 15 градусов, влажность воздуха 85%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 9-11 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в горах – до минус 13 градусов. В ночные часы – минус 11-16 градусов. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 8 часов 52 минуты, заход – в 16 часов 32 минуты. Долгота светового дня 7 часов 40 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Матвеев день.

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), наши предки шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», — то есть становится влажной от подтаявшего снега. А вот если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко — ждали стужи. Несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу в гости.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.