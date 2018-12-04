В среду в Челябинской области ясно

В среду, 5 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 10 градусов, влажность воздуха 90%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 4-9 градусов. В ночные часы – минус 9-14 градусов, в горах и низинах – до минус 18 градусов. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 1 минуту, заход – в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня 7 часов 26 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Прокопьев день.

Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь. «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», — говорили по этому поводу наши предки. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», — подмечали люди. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощение и затевали мирской праздник.

Именины в этот день: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.