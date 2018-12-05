В четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 6 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 11 градусов, влажность воздуха 88%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов. В ночные часы – минус 10-15 градусов, в горах и низинах – до минус 20 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 3 минуты, заход – в 16 часов 26 минут. Долгота светового дня 7 часов 23 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Митрофанов день.

По погоде на Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.