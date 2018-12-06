В пятницу в Челябинской области переменная облачность

В пятницу, седьмого декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 11 градусов, влажность воздуха 92%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов. В ночные часы – минус 10-15 градусов, в горах и низинах - минус 17-22 градуса. Ветер южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 4 минуты, заход – в 16 часов 26 минут. Долгота светового дня 7 часов 22 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Катерина Санница, Катерина Женодавица.

Святую Катерину (Екатерину) наши предки считали покровительницей брака и невест, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы привиделся суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, а затем кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит и молодца ходить кругами около ее дома. Именины в этот день: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий.