Во вторник в Челябинской области без осадков, изморозь

Во вторник, 11 декабря, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков, утром местами туманы, слабая изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 11 градусов, влажность воздуха 90%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 7-12 градусов, на крайнем западе – минус 1-6 градусов. В ночные часы – минус 16-21 градус, в крайних западных районах – минус 9-14 градусов, в низинах – минус 21-26 градусов. Ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 9 минут, заход – в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня 7 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю Сойкин день.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее. Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.