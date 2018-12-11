В среду в Челябинской области небольшой снег

В среду, 12 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 15 градусов, влажность воздуха 90%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. В ночные часы – минус 10-15 градусов, в горах и низинах до минус 22 градусов. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 10 минут, заход – в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня 7 часов 14 минут. Луна растущая.

По народному календарю Парамон Зимоуказатель.

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное — быть декабрю ясным», — подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить. По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу — не быть хлебу»; «Снег глубок — год хорош»; «Много снега — много хлеба, вода разольется — сена наберется»; «Снег земле-кормилице — теплый кожух», — такие приметы и поговорки знали крестьяне.

Именины в этот день: Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей, Федор.