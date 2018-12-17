В Челябинской области небольшой снег, туманы

В понедельник, 17 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, изморозь, утром в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 9 градусов, влажность воздуха 79%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в горах и низинах – до минус 13 градусов. В ночные часы – минус 11-16 градусов, в горах и низинах - минус 21-23 градуса. Ветер северный, северо-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 15 минут, заход – в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня 7 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю Варварины морозы.

На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха — береги нос да ухо!». Зато дороги становились прочными. «Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает», — подмечали наши предки этапы формирования зимника. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота, поэтому верили в то, что на Варварин день ночь начинает убывать. «Варвара от ночи уворовала, да ко дню притачала», — говорили в народе.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.