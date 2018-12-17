Во вторник в Челябинской области без осадков

Во вторник, 18 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 7 градусов, влажность воздуха 85%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов. В ночные часы – минус 12-17 градусов, в горах и низинах – до минус 24 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 16 минут, заход – в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня 7 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю Саввин день.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь — иначе может случиться беда на зимней дороге. Кроме того, на Савву не полагалось работать.

Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать преподобного. Наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат — значит, на дворе лютая стужа.

Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле — можно было ждать снегопада. Именины в этот день: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.