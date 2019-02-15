Предстоящие выходные в Челябинской области будут теплыми и ветреными

В предстоящие выходные, 16 и 17 февраля, в Челябинской области ожидается облачная и ветреная погода, небольшой снег пройдет в субботу в большинстве районов, в воскресенье – в отдельных районах. Возможны местами слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу и воскресенье в дневные часы столбик термометра покажет не больше минус 7 градусов, в горах – до плюс 1 градуса. В Челябинске - минус 2-4 градуса.

Ночью синоптики обещают минус 13-18 градусов, в низинах – минус 21 градуса, в горах – до минус 8 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, днем в субботу отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739миллиметра ртутного столба. В выходные оно будет снижаться и к вечеру воскресенье достигнет 729 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 16 февраля, по православному календарю День Семена и Анны - двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения.

В этот день наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями — лето будет дождливым.

Именинники: Адриан, Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман

В воскресенье, 17 февраля, День Николы Студеного.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: cтуденый день — снова шубу надень; на студеного Николу снега навалит гору.

На Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий