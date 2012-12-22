Вторник в Челябинской области будет снежным

Во вторник, 19 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода, снег, местами сильный, слабые метели, на дорогах гололедица от наката.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 8 градусов, влажность воздуха 78%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 3-8 градусов, на юге – до плюс 1 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 725 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 9 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 9 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Вукол Телятник, Жуколы.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если принесет корова двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу»; «Теленка по спине не гладь — захилеет». Существовали особые приметы и на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето. Именины в этот день: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий.