В среду в Челябинской области немного похолодает

В среду, 20 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 11 градусов, влажность воздуха 83%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области – минус 7-12 градусов. В ночные часы – минус 13-18 градусов, в низинах - до минус 23 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 7 минут, заход - в 18 часов 10 минут. Долгота светового дня - 10 часов 3 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – День Луки, Могущница.

Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим. Именины в этот день: Александр, Алексей, Лука, Петр.