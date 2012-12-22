В четверг в Челябинской области небольшой снег

В четверг, 21 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 4 градуса, влажность воздуха 79%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 2-7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 12 минут. Долгота светового дня - 10 часов 8 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Захар Серповидец.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.