Пятница в Челябинской области будет ветреной и теплой

В пятницу, 22 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой, в горах до умеренного, снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 6 градусов, влажность воздуха 86%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус 5 градусов. Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, днём порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба.Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 2 минуты, заход - в 18 часов 14 минут. Долгота светового дня - 10 часов 12 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – День Панкратия.

Наблюдали наши предки за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

Именины в этот день: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон