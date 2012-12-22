Праздничные выходные в Челябинской области будут теплыми и снежными

В предстоящие праздничные выходные, 23 и 24 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет умеренный снег, слабая метель.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет минус 3-8 градусов, в воскресенье – минус 4-9 градусов. Ночью синоптики обещают минус 8-13 градусов, при прояснении – до минус 18 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, ночью отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 23 февраля, по православному календарю Прохор Весновей, Харлампий.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Именины в этот день: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен, Харлампий.

В воскресенье, 17 февраля, Власьев день, Коровий праздник.

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».

Именины в этот день: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.