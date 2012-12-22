В Челябинской области в понедельник небольшой снег

В понедельник, 25 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 10 градусов, влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 4-6 градусов. По области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 12 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 55 минут, заход - в 18 часов 20 минут. Долгота светового дня - 10 часов 25 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Алексей Рыбный.

В день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, при этом приговаривали: «Морозишь пряжу после Власия (его день отмечался накануне) — будешь с деньгами на масленицу». Считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

Именины в этот день: Алексей, Антон, Евгений, Мария.