Во вторник в Челябинской области немного похолодает

Во вторник, 26 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 22 градуса, влажность воздуха 76%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 53 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 29 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Мартинианов день.

Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Именины в этот день: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.