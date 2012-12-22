В среду в Челябинской области небольшой снег, изморозь

В среду, 27 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, слабая изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 11 градусов, влажность воздуха 80%, ветер западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 15 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метро в секунду, в северных районах отдельные порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 50 минут, заход - в 18 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 34 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Кирилл Весноуказчик.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. А в мороз первое дело — выпить горячего сбитня.

На Кирилла также говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

Именины в этот день: Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.