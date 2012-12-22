Четверг в Челябинской области будет теплым, возможен небольшой снег

В четверг, 28 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 16 градуов, влажность воздуха 87%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 4-6 градусов. По области – минус 3-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 728 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 48 минут, заход - в 18 часов 26 минут. Долгота светового дня - 10 часов 38 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Онисим Овчарник.

О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой. А подъем воды в реках обещал хороший сенокос.

Именины в этот день: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.