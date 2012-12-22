Первый день весны в Челябинской области теплый и ветреный

В пятницу, 29 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет небольшой снег, в отдельных районах слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 8 градусов, влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 2 градусов. По области – до минус 5 градусов. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 45 минут, заход - в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня - 10 часов 43 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Ярилин день.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны.

Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».

Именины в этот день: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.